Серед української домашньої птиці найбільшим поціновувачем сарани є качки.

У південних районах України спостерігається нашестя сарани, яка поїдає зелень на своєму шляху. Але використовувати проти неї токсичні хімічні препарати не можна, розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, Євген Халаїм.

Він підкреслює, що цьогорічний спалах чисельності сарани призвів до суспільного резонансу й люди в паніці будь-що схоже на цих комах одразу починають знищувати. Фахівець пояснює: всі комахи на фото та відео, що ширяться в інтернеті, відносяться саме до виду "сарана перелітна" (Locusta migratoria), яка завжди тут мешкала.

"Вже тисячі років нашим предкам відомо про сарану. В невеликій кількості її можна спостерігати кожен рік. Але періодично відбуваються спалахи чисельності цього виду. Як результат сприятливих погодних умов, а саме тепла зима, волога весна, жарке і сухе літо призводять до збільшення чисельності цих комах в десятки й сотні разів. Деякі вчені пов’язують такі явища також і з сонячною активністю", - роз’яснює Халаїм.

Відео дня

Він пояснює, що такі локальні спалахи чисельності сарани відбуваються регулярно і, явище хоч і неприємне, але нічого незвичного в ньому не має.

За словами ентомолога, коли чисельність сарани низька, комахи ведуть поодинокий спосіб життя. Дорослі комахи виростають з короткими крилами та особливо далеко не літають – тоді їх мало хто помічає.

Однак, коли чисельність цього виду зростає, вони починають активно між собою комунікувати та скупчуватись. Тоді комахи виростають з довшими крилами (стадна форма) та збираються в зграї. Як каже фахівець, й саме з такою сараною більшість людей і знайомі, бо зграї здатні до суттєвих перельотів, під час яких об’їдають рослинність на своєму шляху.

Як вберегти урожай від сарани

За словами ентомолога, найкращий захист - превентивний. Поки сарана ще на стадії личинки (ще не літає), потрібно проводити моніторинг чисельності. У разі виявлення вогнищ чисельності можна ефективно боротись за допомогою різноманітних препаратів, в першу чергу біологічні методи: препарати на основі ентомопатогенних грибів (наприклад, Metarhizium acridum).

Водночас не бажано використовувати токсичні хімічні препарати, адже від них страждають не тільки шкідники, але й корисні комахи і птахи, які цією сараною активно харчуються, знижуючи її чисельність. Адже прямокрилі комахи, в тому числі і сарана, є важливою ланкою в ланцюгу живлення. Тим самим ми можемо знищити природні механізми регуляції чисельності шкідника.

Крім того ентомолог нагадує: сарану в світі активно вирощують, працює велика кількість спеціалізованих ферм - в багатьох східних країнах сарана є частиною раціону людей. Окрім цього, сарану часто використовується для виготовлення харчових добавок та протеїнових порошків, як корм для різноманітних тварин: акваріумних риб, птахів та інших комахоїдних тварин.

Серед української домашньої птиці найбільшим поціновувачем сарани є качки, які можуть її активно знищувати і будуть чудовим методом біологічної боротьби із шкідником.

Навала сарани в Україні

Як писав УНІАН, у південних регіонах України спостерігається навала небезпечного шкідника – сарани, що створює ризики для аграрної промисловості та екології. Але підприємливі українці вже встигли зробити з цього бізнес – на онлайн-порталах продають комах у живому, засушеному та замороженому вигляді. Зокрема, на порталі OLX жителі Запоріжжя продають сарану у діпазоні від 9 до 12 гривень за комаху.

За словами біологів, окрім природних чинників, збільшенню чисельності сарани також сприяло активне застосування агрохімікатів. Ці речовини часто більше шкодять хижакам, які харчуються сараною, аніж самим шкідникам.

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