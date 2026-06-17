В Одесі у розпал літнього сезону подорожчає проїзд у маршрутках: якою буде ціна

Перевізники скаржаться на подорожчання пального та курс валют.

В Одесі з 27 червня вартість проїзду у маршрутних автобусах подорожчає з 20 до 25 грн з людини. Як повідомили у пресслужбі мерії, міськрада та перевізники узгодили нову ціну, щоб "уникнути транспортної кризи та зберегти кількість автобусів на лініях".

Таким чином, вартість проїзду підвищиться на всіх міських автобусних маршрутах, які обслуговують приватні перевізники – адже, по суті, місто вже багато років не має власного автопарку. Вартість проїзду – 25 грн – не залежить від протяжності поїздки.

В. о. начальника управління транспорту та пасажирських перевезень Ігор Барбул заявив, що попередній тариф (20 грн) був встановлений у грудні 2024 року, і розраховувався з вартості пального 55 грн/л. З березня зросла вартість палива та, як стверджують перевізники, вони працюють собі на збиток, бо "подорожчали запчастини та мастила, вартість яких залежить від курсу валют".

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В управлінні педалюють на те, що підприємці вимагали підвищення вартості до 30 грн та скаржились, що через збитки не можуть ремонтувати транспорт тощо. Також чиновники аргументують своє рішення тим, що нібито в інших містах (Львові, Києві, Дніпрі, Черкасах та Миколаєві) проїзд вже коштує 25-30 грн, в Одесі - найдовші маршрути, а ціна за проїзд одного кілометра залишається найнижчою серед великих міст.

Люди обурені підвищенням вартості проїзду

Водночас у Telegram обурені люди зазначають, що стан місцевих маршруток не змінюється роками – значна частина машин "жахлива". До того ж у такому великому місті немає метрополітену, а міський електротранспорт (вартість поїздки становить 15 грн) у більшості випадків не є альтернативою, бо "не дублює" автобусні маршрути.

Також люди пишуть, що у деяких автобусах вже з’явилися оголошення про підвищення тарифу. Проте це сталося ще до офіційної заяви про зміну ціни.

Проїзд у Києві подорожчає - що відомо

Нагадаємо, що у травні з’явилася інформація, що у Києві пропонують з 15 липня підвищити вартість разового проїзду у комунальному транспорті до 30 гривень. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Йшлося, що для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

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