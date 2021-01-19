Тварина відморозила лапи.

В Одесі врятували кішку, яка три доби на морозі просиділа на дереві. Тварина видерлася на тополю, ймовірно, рятуючись від собак.

Читайте такожВибив зуби й щілину: у Харкові чоловік "виховував" собаку табуретом (фото)Як повідомляється в сюжеті ТСН, самостійно злізти вона вже не змогла. Місцеві спочатку намагалися допомогти самі: приманювали тварину ласощами, але марно. До порятунку кішки приєдналися рятувальники.

Дві пожежні машини поїхали ні з чим: кішка залізла ще вище і драбина виявилась короткою. З третьої спроби тварину майже зняли, але вона від переляку стрибнула з висоти. На щастя, кішка впала в розтягнуту тканину, яку тримали внизу жителі.

Кішку передали ветеринарам. Вона відморозила лапи. Втім, від загибелі люди її врятували.

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Автор: УНІАН