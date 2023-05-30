Вже скоро рідкі птахи, що мають голос, всією родиною плаватимуть в озері.

В Одеському зоологічному парку народились пташенята чорних лебедів.

Як повідомили на сторінці зоопарку у Facebook, у родині крилатого "подружжя" відбулося поповнення. Також співробітники зоопарку оприлюднили фото батьків та пухнастих малюків. "Нащадків чорного австралійського лебедя, яким лише декілька тижнів, наразі показали відвідувачам", - розповіли фахівці.

Зазначається, що у дикій природі чорні лебеді живуть в Австралії та Новій Зеландії. В Україні їх можна побачити лише у зоопарку.

Відео дня

Вже незабаром пташенята разом з батьками плаватимуть на озері просто неба на радість дітям та дорослим, зазначили у зоопарку.

Що треба знати про чорних лебедів

Чорний лебідь - птах з роду лебедів сімейства качиних. Цей вид відкритий в Австралії в районі міста Перт, в 1697-м. Чорний лебідь є єдиним видом лебедів п'ятого материка. У 1864 році був завезений до Нової Зеландії.

На відміну від лебедів-шипунів, чорні красені мають голос, яким вони один одного вітають, супроводжуючи це підняттям і опусканням голови. Іноді вони випливають на середину озера, кладуть голову на воду і довго трубять, кличучи родичів або просто висловлюючи невдоволення.

Нагадаємо, цьогоріч у національного природного парку "Тузлівські лимани" вперше почали гніздитися рідкісні рожеві фламінго. За словами фахівців, у заповіднику нарахували понад 500 цих дивних птахів.

Вас також можуть зацікавити новини: