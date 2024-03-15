Чоловік, який виявив це диво, не став наближатися до кита, бо будь-якої миті він міг лопнути.

Норвезький рибалка знайшов у морі повітряну кулю. Однак згодом з'ясувалося, що так роздуло тіло мертвого кита.

Як повідомляє Bild, норвезький рибалка Даг Рюдланд виявив щось схоже на повітряну кулю у відкритому морі на північ від острова Аннейа. Однак згодом стало зрозуміло, що йдеться не про повітроплавальний апарат, а про мертвого горбатого кита, який роздувся після загибелі.

"Тіло виднілося приблизно на 3 м над морем. Повітряна куля була такою великою! Я працюю рибалкою 27 років і бачив кілька мертвих китів. Але я ніколи раніше не бачив такого розміру", - прокоментував виданню Dagbladet Рюдланд.

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За словами рибалки, за життя кит мав розмір до 15 м у довжину і вагу близько 40 тонн.

Після смерті кити надуваються, бо під час розкладання їхні тіла наповнюються газами внаслідок гнильних процесів.

Чоловік не став наближатися до тіла кита, бо будь-якої миті воно могло вибухнути. "Сподіваюся, його не винесе на берег раніше цього часу. Якщо він вибухне, смердючі частини розлетяться на багато метрів", - зазначив рибалка.

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Науковці підійшли до вирішення загадки про причини масового самогубства китів у Тихому океані, що триває вже чотири роки. За новою гіпотезою, причина криється у зміні площі арктичного льодового покриву і скороченні видобутку.

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