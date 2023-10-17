Протягом останніх чотирьох років популяція сірих китів в Тихому океані скоротилася вдвічі.

Вчені підійшли до розв’язання загадки про причини масового самогубства китів в Тихому океані, що триває вже чотири роки. За новою гіпотезою, причина криється в зміні площі арктичного льодового покриву та скороченні здобичі, пише Independent.

Вчені були збентежені різким зростанням випадків викиданням сірих китів на мілину, яке фіксується з 2019 року. За приблизними оцінками, популяція цих ссавців у північній частині Тихого океану за останні роки скоротилася майже вдвічі – з 27 000 особин у 2016 році до 14 500 особин у 2023 році.

"Це екстремальні коливання чисельності, яких ми не очікували побачити у таких великих, довгоживучих видів, як сірі кити", — зазначив дослідник з Інституту морських ссавців Університету штату Орегон Джошуа Стюарт.

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За його словами, коли здобичі в Арктиці стає мало, і кити не можуть дістатися до місць годування через морський лід, популяція сірих китів зазнає швидких і серйозних потрясінь. Нове дослідження показало, що навіть високомобільні, довгоживучі види, такі як сірі кити, чутливі до впливу зміни клімату.

Під час тривалого спостереження дослідники виявили, що несприятливі арктичні умови призвели до двох попередніх вимирань цих китів у 1980-х і 1990-х роках, які не були постійними, оскільки популяція швидко відновилася з покращенням умов.

Роки з меншою кількістю літнього морського льоду в районах нагулу сірих китів в Арктиці забезпечили більше можливостей пошуку їжі, що принесло користь популяції. Однак у довгостроковій перспективі зменшення площі морського льоду через швидку та прискорену зміну клімату може не принести користі сірим китам, попереджають вчені.

Дослідники кажуть, що глибоководні ракоподібні, схожі на креветок, які є основною здобиччю сірих китів, чутливі до морського крижаного покриву. На думку вчених, тепліша вода також сприяє скороченню популяції ракоподібних, що зменшує середовище існування для сірих китів.

Нинішня хвиля вимирання китів триває значно довше, ніж у попередніх таких випадках. "Ми зараз на незвіданій території. Дві попередні події, незважаючи на те, що вони були значущими та драматичними, тривали лише пару років", – сказав доктор Стюарт.

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Як писав УНІАН, через підвищення глобальної середньої температури повітря масове вимирання загрожує ендемічним видам, що мешкають в унікальних гірських екосистемах гір-тепуї у Венесуелі.

Також ми розповідали, що через глобальне потепління почала різко "зменшуватися" найвища гора Європи – Монблан. Оскільки вершина гори є суцільним шаром льоду, з року в рік висота гори знижується через танення цього льоду.

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