Маленьке жирафеня належить до найрідкіснішого виду Ротшильда.

У США та Британії радіють поповненню у світі тварин. У зоопарках народилися жирафеня та горила.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Так, у Честері народилося жирафеня. Перші моменти життя малюка зафіксували камери відеоспостереження. На них можна побачити, як жирафеня потроху піднімається на ноги та йде до своєї матері.

Це жирафеня належить до найрідкіснішого виду Ротшильда. Малюка назвали Стенлі – на честь найвищої гори в Уганді, де природозахисники борються за виживання та збільшення чисельності жирафів.

А у США у зоопарку Нью-Мексико народилася горила. Стать малюка поки що не вдалося встановити, бо мама нікого до нього не підпускає. Це перша горила, яка народилася у цьому зоопарку за останні 18 років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, у столичному зоопарку народилася маленька альпака. Попри війну, у звіринці Києва поповнення у багатьох мешканців.

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