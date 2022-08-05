Попри війну, у столичному зоопарку поповнення у багатьох мешканців.

У столичному зоологічному парку поповнення у родині альпак.

Про це повідомляє КП "Київський зоопарк".

"У мами Ушки і тата Луїза Альберто народилась красуня Луна. Маленька знаходиться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком та смакує мамине молочко – приходьте знайомитись!" – запрошує зоопарк.

Як зазначають його фахівці, сучасний європейський зоопарк – це насамперед комфортні умови для тварин. Тому навіть у складний воєнний час працівники Київзоо продовжують наближати умови проживання його мешканців до природних. Облаштовують зелені острови і живописні озера, водяні розпилювачі та басейни, штучні ліани, кам’яні гроти, піщані насипи, спеціальні годівниці тощо.

Забезпечені всім необхідним тварини створюють сім’ї та групи і тішать відвідувачів малечею. Так, у січні цього року народилось маленьке гімалайське ведмежатко Бері, у березні – лемур Байрактар, у травні – телятко у сім’ї індійських антилоп нільгау, у червні – дитинча оленя мунтжака, наприкінці червня та липні – два дитинча бізона.

Нагадаємо, кілька днів тому в Одеському зоопарку народилося лоша Пржевальського.

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