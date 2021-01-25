Відео набрало понад 4 мільйони переглядів на YouTube менше як за місяць.

У Мережі набуває популярності кумедне відео з панденям з південно-корейського зоопарку.

Воно набрало понад 4 мільйони переглядів на YouTube менше як за місяць, йдеться у сюжеті ТСН.

Маленьку Фу Бао зважує доглядальник, а потім збирається вийти з вольєра, але мала міцно тримає його за ногу і категорично не хоче відпускати. Це дитинча стало першою гігантською пандою, яка народилась у Південній Кореї.

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Автор: УНІАН