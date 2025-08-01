Учені заявили, що поки не знають, чому еволюція вбудувала лазери в їхнє приголомшливо переливчасте оперення.

Пір'я павича містять наноструктури, які розсіюють світло таким чином, що їхнє оперення переливається відтінками синього і зеленого.

Нанісши спеціальний барвник на хвіст павича, вчені з Флоридського політехнічного університету та Університету штату Янгстаун почали пошук структур, які можуть випромінювати зовсім інше характерне світіння, пише Sciencealert.

У приголомшливому відкритті вони виявили, що вічка на пір'ї павича володіють унікальними властивостями: вони вирівнюють світлові хвилі, відбиваючи їх уперед і назад, перетворюючи їх на жовто-зелені лазери.

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Саме слово "лазер" - це абревіатура від Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (посилення світла за допомогою стимульованого випромінювання). Якщо посвітити на атоми певних матеріалів, наприклад, барвників або кристалів, вони спільно збуджуватимуть один одного, випускаючи потік фотонів.

Таке посилення світла зустрічається в природі нерідко, що привертає увагу дослідників, які займаються розробкою біологічних лазерів.

Однак для створення повноцінного лазерного променя необхідно, щоб накопичення стимульованих хвиль було точно вирівняне, щоб їхні фази синхронізувалися. Один зі способів досягти цього - відбивати хвилі вперед і назад в обмеженому просторі, відомому як оптичний резонатор.

Дослідники виявили свідчення наявності оптичних порожнин у вигляді наноструктур, що резонують, у різних частинах очної плями, кожна з яких слабко випромінює дві різні довжини хвиль: зелену та жовто-помаранчеву.

Яка саме структура відповідає за вирівнювання посиленого світла в цих кольорах, поки що незрозуміло. Але той факт, що вони розташовані по всьому перу і всі випромінюють хвилі однакової довжини, характерним чином, є ознакою чогось незвичайного.

Виявлення фізичних властивостей цих резонаторів може призвести до прогресу в лазерних технологіях або надати біологам новий інструмент для аналізу живих організмів.

"Що стосується павичів, ми можемо тільки здогадуватися, чому еволюція вбудувала лазери в їхнє приголомшливо переливчасте оперення", - зазначило видання.

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