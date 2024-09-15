Зоозахисники просять усіх небайдужих долучитися до порятунку птахів.

В Австрії перелітні птахи на шляху до своїх місць зимівлі були захоплені зненацька постійними дощами. Через це їм довелося боротися з голодом і холодом.

Через високу вологість у повітрі практично немає комах, яких ластівки і стрижі їдять просто в польоті. До того ж в Австрії похолодало, що ще сильніше виснажує птахів, пише BILD. На фотографіях з низки австрійських міст можна побачити сотні ластівок, які тісняться на віконних карнизах, намагаючись зігрітися, а трупи птахів лежать на тротуарах.

"Ми бачимо дуже ослаблені зграї ластівок, які не виживуть без швидкої допомоги або навіть уже загинули", - сказали в зоозахисній організації Tierschutz Austria.

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Зооактивісти руху за права тварин закликають місцевих жителів збирати знесилених птахів у коробки та приносити їх до рятувальних центрів.

"Ми в роз'їздах. забираємо постраждалих птахів, але кількість звернень по допомогу перевищує наші можливості. Тому ми терміново шукаємо людей з автомобілем і водійськими правами, які могли б забирати птахів із Відня та околиць і привозити їх до нас", - сказали активісти.

Інші новини екології

У Чорнобилі"спіймали" на фото рідкісних червонокнижних птахів. Цього разу в заповіднику показали підорлика великого. Фото птахів, які зробив Сергій Домашевський, з'явилися на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника в соцмережі.

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