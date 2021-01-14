Соцмережами шириться незвичайне відео пологів морського коника у сіднейському акваріумі
Сіднейський акваріум показав незвичайне відео пологів рідкісного морського коника.
Читайте такожОпубліковано знімки коней Пржевальського в Чорнобильській зоні (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Самець, що мешкає у закладі, народив майже сотню дітей.
«Річ у тому, що самиці морських коників лише відкладають яйця у спеціальну порожнину у чоловічому тілі, а виношує малечу вже тато», – говориться у сюжеті.
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