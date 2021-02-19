Відкриття допоможе краще зрозуміти утворення криги у позаземних умовах.

Ми знаємо 18 різних форм льоду, що утворюються як у природних, так й у лабораторних умовах. Три роки тому команда дослідників змінила одну з існуючих льодяних структур на форму β-XV. Тепер члени цієї групи визначили її точну кристалічну структуру, давши відповіді на деякі питання, пише Science alert.

Дослідники кажуть, що нове відкриття допоможе краще зрозуміти утворення криги у позаземних умовах.

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Лід І – найпоширеніша у природі форма. Найчастіше – у вигляді снігу чи граду. Його атоми водню впорядковуються лише під дією високої температури.

Якийсь час австрійські вчені працювали з льодом групи VI. Ця форма рідко зустрічається у природі – лише за критичної температури (ядро Землі або супутник Сатурну Титан). Форма утворюється шляхом охолодження криги до -143 градусів за Цельсієм при тиску близько 1 гігапаскаля.

Змінивши цей процес, кілька років тому автори проекту створили ще одну фазу льоду β-XV – підвищивши тиск до 2 гігапаскалів та опустивши температуру до 103 градусів за Кельвіном.

Потім вчені використали «важку» воду, оскільки звичайний водень не має нейтронів у ядрі. Тоді як у формі водню «важкої води» є один нейтрон.

Щоб визначити порядок атомів у кристалічній решітці, вченим потрібно було розсіяти нейтрони від ядер, щоб звичайні атоми водню її не зруйнували. Один з науковців додав кілька відсотків звичайної води до «важкої», пришвидшивши процес.

Це дозволило команді отримати нейтронні дані для побудови кристалічної структури. Як вони й думали, вона відрізнялася від льоду XV. Це дало підстави вважати відкритою 19-ту фазу льоду.

«Це робить парні споріднені фази – першими з відомих, що мають однакову структуру кисневої решітки, але з різним розташуванням атомів водню. Це також означає, що вперше можна буде реалізувати перехід між двома впорядкованими формами льоду в експериментах»,– пояснили автори дослідження.

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Автор: УНІАН