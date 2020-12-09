Карликові поссуми були знайдені вперше з того часу, як лісова пожежа знищила більшу частину їх середовища проживання.

В Австралії на острові Кенгуру знайшли карликових поссумів, які, як вважалося, вимерли через лісові пожежі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як повідомляється, карликові поссуми були знайдені вперше з того часу, як лісова пожежа знищила більшу частину їх середовища проживання минулого літа. Вважалося, що ці поссуми зникли.

"Ця знахідка є першим задокументованим свідченням того, що вид вижив після пожежі", - кажуть екологи. "Вогонь охопив близько 88% ареалу цього виду, тому ми дійсно не були впевнені, якими будуть наслідки пожеж, але цілком очевидно, що популяція постраждала дуже серйозно".

Бураміс малий: що про них відомо

Карликові поссуми (також відомі як бураміс малий) вагою менш як 10 грамів, мешкають на Тасманії, а іноді й на материковій частині Південної Австралії та Вікторії, крім острова Кенгуру.

Цю істотузазвичай складно вивчити, враховуючи її розмір і обмежений ареал.

Карликові поссуми - єдиний сучасний представник роду Burramys. З 1894 року цей вид був відомий тільки по викопних залишках, які датувалися плейстоценом. Тільки в серпні 1966 року живий поссум невідомого виду був знайдений на лижній базі Мельбурнського університету.

Наслідки лісових пожеж в Австралії:

За оцінками вчених, близько трьох мільярдів тварин загинули або зникли в результаті пожеж в Австралії.

Вчені проаналізували втрати серед дикої природи на площі в майже 11,5 мільйона гектарів — саме стільки землі в Австралії було охоплено вогнем з вересня 2019 року по Січень 2020 року.

Загинули або зникли 143 мільйони ссавців, майже 2,5 мільйона рептилій, 180 мільйонів птахів і 51 мільйон жаб.

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Автор: Катерина Лиманська