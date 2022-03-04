Горить учбово-тренувальний корпус.

Пожежники виїхали на гасіння пожежі на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у м. Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки", - мовиться у дописі.

Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС й закликав Європу та світ прокинутися й попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.