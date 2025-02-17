Ссавці змагаються з катером у швидкості та "вказують" курс.

Дельфіни є постійними супутники українських моряків-прикордонників. Про це розповіли у ДПСУ.

"Дельфіни розсікають хвилі поруч із кораблями та катерами морської охорони ержприкордонслужби, нагадуючи, що море живе та повне таємниць. Вільні, швидкі, розумні, ці ссавці справжні господарі водної стихії Чорного моря. Як і українці, вони понад усе цінують свободу!", - наголошується у повідомленні.

На відео, яке оприлюднили прикордонники, - зграя дельфінів, які супроводжує, мабуть, патрульний катер. Ссавці змагаються з ним у швидкості - пливуть поруч, "вискакують" вперед і прямують перед людьми, наче вказують шлях. Дельфіни також граються у воді поряд з катером, як діти, кружляють поруч і т. д.

Новини про дельфінів

Як писав УНІАН, дослідники випадково зафіксували, як самотній дельфін афаліна у Балтійському морі розмовляє сам із собою. Афаліни - соціальні тварини, які зазвичай живуть у зграях. Але у вересні 2019 року самотній дельфін з'явився на південь від острова Фюнен, Данія. Цей район знаходиться за межами звичайного ареалу проживання афалін, і інших дельфінів поблизу не спостерігалося. Дослідники встановили підводні записувальні пристрої, щоб подивитися, як присутність самотнього дельфіна вплине на морських свиней, проте були приголомшені, коли почули, як багато звуків видає дельфін.

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