Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін, пише "Економічна правда".

Деталі: Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС", - заявив він.

Після цього ЗАЕС неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

"Це їхній план, і вони почали його реалізувати", - підсумував Котін.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі.

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