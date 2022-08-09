Наразі відключений один із трьох працюючих енергоблоків станції.

Запорізька атомна електростанція станом на 08:00 9 серпня працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Енергоатому".

"Періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - підкреслюється у повідомленні.

Наголошується, що у результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

"Унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека. Пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС", - мовиться у дописі.

Зазначається, що водночас український персонал станції продовжує працювати та докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

"ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - підкреслили в "Енергоатомі".

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - сказано у повідомленні.

Обстріл Запорізької АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В офісі Зеленського зазначали, що МАГАТЕ і ООН повинні жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС і передати її під контроль спеціальної комісії.

В окупованому Енергодарі почалася паніка через обстріл Запорізької АЕС.