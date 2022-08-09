У разі катастрофи площа потенційної зони відчудження може скласти до 30 тис. кв. км.

Російські окупанти обстрілюють територію ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією у Європі, і погрожують її підірвати.

У Державній агенції з управління зоною відчудження розглянули можливі наслідки катастрофи і зробили прогноз, яким поділилась радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна у Facebook.

Для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці використали дані про аварію 1986 року на ЧАЕС.

"На 4-му реакторі ЧАЕС було 2 дві тисячі паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних збірок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986-му на ЧАЕС", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у разі катастрофи на ЗАЕС площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. кв. км (як 10 Чорнобильських зон відчуження). Таким чином Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. Водночас площа потенційної забрудненої території значно більша – до 2 млн кв. км. Ступінь зараження інших територій України, Європи, Росії та Білорусі залежатиме від вітру.

"Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм", – зазначається у звіті.

До катастрофи можуть призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Крім того, було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

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