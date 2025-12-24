Пронизливо завивав у пітьмі: на Одещині зафіксували рідкісного птаха

Ця маленька сова здатна повертати голову майже на 270 градусів.

В Одеській області екологи зафіксували сича хатнього – рідкісного птаха, який мешкає поруч із людьми.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, у селі Андрієво-Іванівка Березівського району інспекторам пощастило зафіксувати вказаного сича. Виявити птаха вдалося у темний час доби – його присутність видало пронизливе виття, змішане зі свистом.

За словами екологів, сич хатній (домовий) - невелика сова, що часто селиться поруч із людьми. Зокрема, під дахами будинків, на горищах, у покинутих спорудах або дуплах дерев. Це осілий птах, поширений по всій території України.

Відео дня

"Його легко впізнати за плискатою головою, характерними білими "бровами" й "підборіддям" та великими жовтими очима. А ще цей сич відомий різноманіттям голосів – від свисту до виття", - розповіли інспектори.

За їхніми словами, птах активний переважно вночі, а вдень може годинами сидіти нерухомо та залишатися майже непомітним. Ця цікава істота полює на жуків, метеликів та дрібних гризунів, тобто приносить реальну користь людині.

Дослідники приводять цікавий факт: сич хатній здатний повертати голову майже на 270 градусів. Також зазначається, що як важливий елемент біорізноманіття, сич хатній охороняється міжнародними угодами. Зокрема, він занесений до Конвенції CITES та Бернської конвенції. В Україні вид включений до Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей і охороняється на багатьох природоохоронних територіях.

Згідно з відкритими джерелами, домовий сич - символ богині Афіни та її атрибут. За легендою, такий птах передрік загибель Юлія Цезаря. Також відомо, що у 1992 році в Нідерландах сич з'явився як водяний знак на 100-гульденовій купюрі.

Природа України

Нагадаємо, у Нижньодністровський національний природний парк (Одеська обл.) з російської тундри прилетіла зграя з трьохсот гусей. За словами дослідників, щороку ці птахи долають близько 6 тисяч кілометрів, зокрема з півострова Таймир, аби провести зиму на півдні України.

Водно-болотні угіддя та навколишні поля озимини Одещини стають для них важливою зупинкою – місцем відпочинку, а інколи й основною зимівлею. Вдень гуси тримаються на воді, а вранці та надвечір злітають великими зграями на поля, де шукають корм. Від гусей є велика користь - підживлюючи озимі культури природним шляхом, вони сприяють підвищенню врожайності.

Вас також можуть зацікавити новини: