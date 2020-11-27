За даними Мальованого, під час надзвичайної ситуації в Чорному морі стався розлив нафтопродуктів, ймовірно, з буксира «Аметист».

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" приховує факт витоку нафтопродуктів в акваторії порту "Чорноморськ" (Одеська обл.).

Про це в соціальних мережах заявив керівник Держекоінспекції Андрій Мальований, підкресливши, що Адміністрація морпортів блокує роботу екологів.

Зокрема, за даними Мальованого, під час надзвичайної ситуації в Чорному морі стався розлив нафтопродуктів, ймовірно, з буксира «Аметист».

«Про це Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча повинна була бути проінформована АМПУ, згідно з чинним порядком взаємодії між нашими структурами. Нагадаю, що з моменту, коли були ліквідовані Морські інспекції ГЕІ, наші співробітники не мають права заходити в портову зону і цілком покладаються на сумлінність портовиків», - пояснив чиновник.

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Дізнавшись про факт забруднення акваторії моря, екологи зробили запити в АМПУ, в адміністрацію і капітану вищеназваного порту, а також - Державній прикордонній службі України.

АМПУ повідомила в Держінспекцію, що ніяких порушень не виявлено. Тому було прийнято рішення за допомогою прикордонників підійти до причалу, біля якого знаходиться "Аметист", з боку моря.

«В результаті наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами і помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!» - написав керівник відомства.

Зазначається, що інспектори відібрали проби води в забрудненій акваторії для лабораторного аналізу. За його результатами буде розраховано завдані збитки. Також екологи мають намір встановити, хто є власником судна, з якого стався витік.

Держекоінспекція поінформувала про факт приховування відомостей про забруднення моря працівниками АМПУ в Одеську обласну прокуратуру та ДБР.

Також про кримінальний злочин (забруднення моря) направлено повідомлення в поліцію.

Інформація про затоплення судна "Аметист": що повідомляли ЗМІ

Пізно ввечері 25 листопада на деяких інтернет-ресурсах з'явилася інформація про те, що в акваторії морського порту "Чорноморськ" тоне буксир "Аметист", який належить казенному підприємству "Морська пошуково-рятувальна служба", і з його борту стався витік нафтопродуктів.

Вранці в четвер, 26 листопада, в прес-службі цього казенного підприємства кореспонденту УНІАН заявили, що «Аметист» не тонув, і ніяких розливів нафтопродуктів не було.

Як пояснив представник підприємства, морський буксир "Аметист" знаходиться на цьому місці кілька десятиліть, з часів СРСР. Судно має бути списано.

Також офіційно спростували інформацію про затоплення буксира в адміністрації порту "Чорноморськ".

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Автор: Лариса Козова