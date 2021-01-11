Таким чином в асоціації, де Байден забрав собаку, хочуть відзначити, що Мейджор став першим псом з притулків для тварин, який буде жити в Білому домі.

Улюбленець нового президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який буде жити в Білому домі. Для нього проведуть окрему "інавгурацію" (Indoguration – Англійська).

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Delaware Humane Association (DHA), звідки сімейство Байденів забрало собаку в 2018 році.

Церемонія відбудеться 17 січня. Таким чином в асоціації хочуть відзначити, що Мейджор став першим псом з притулків для тварин, який буде жити в Білому домі.

Читайте також"Це хороша новина": Байден про намір Трампа не йти на його інавгурацію

«Для нас велика честь зіграти свою роль в історії Мейджора Байдена. Саме це ми і хочемо робити, коли тварини потрапляють до нас - ми прагнемо допомогти їм знайти щастя», - розповіла CBS Корі Топель, директор з маркетингу в притулку DHA.

Перший будинок Мейджора тепер збирає собачників на «найбільшу у світі віртуальну тусовку для собак на честь інавгурації Мейджора Байдена". Там будь-який з господарів зможе подати заявку за свого улюбленця, і у того буде шанс стати «секретарем врятованих собак».

Інавгурація Байдена: що відомо

7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Інавгурація запланована на 20 січня.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається відвідувати церемонію інавгурації демократа Джо Байдена. Трамп стане четвертим президентом, який пропустить захід.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН