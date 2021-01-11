Улюбленець нового президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який буде жити в Білому домі. Для нього проведуть окрему "інавгурацію" (Indoguration – Англійська).
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Delaware Humane Association (DHA), звідки сімейство Байденів забрало собаку в 2018 році.
Церемонія відбудеться 17 січня. Таким чином в асоціації хочуть відзначити, що Мейджор став першим псом з притулків для тварин, який буде жити в Білому домі.
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«Для нас велика честь зіграти свою роль в історії Мейджора Байдена. Саме це ми і хочемо робити, коли тварини потрапляють до нас - ми прагнемо допомогти їм знайти щастя», - розповіла CBS Корі Топель, директор з маркетингу в притулку DHA.
Перший будинок Мейджора тепер збирає собачників на «найбільшу у світі віртуальну тусовку для собак на честь інавгурації Мейджора Байдена". Там будь-який з господарів зможе подати заявку за свого улюбленця, і у того буде шанс стати «секретарем врятованих собак».
Інавгурація Байдена: що відомо
- 7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Інавгурація запланована на 20 січня.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається відвідувати церемонію інавгурації демократа Джо Байдена. Трамп стане четвертим президентом, який пропустить захід.
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