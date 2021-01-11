Через кілька хвилин сутички бездомний пес відступив.

Бездомна собака билася з левицею в індійському лісі.

Відео з тваринами опубліковано в Twitter офіцера індійської лісової служби Парвіна Касвана.

На записі видно, як бездомний собака сміливо підходить до левиці в лісі, після чого тварини починають сутичку. Через кілька секунд собака відступає. За всім цим з сафарі-джипа спостерігають туристи.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinasharapic.twitter.com/lNu7X4ALm5 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021

"Мені б стільки впевненості в житті. Собака проти левиці. Це підкреслює проблему бездомних собак та їх взаємодії з дикими тваринами», - зазначив Касван у підписі до відео.

У коментарях користувачі поділилися своєю думкою про подію.

"Відмінний приклад того, що розмір не має значення. Важлива впевненість у собі", "Схоже, вони не шукали їжу, інакше цей пес став би їх обідом", - зазначив інший.

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Автор: УНІАН