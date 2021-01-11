Бездомна собака билася з левицею в індійському лісі.
Відео з тваринами опубліковано в Twitter офіцера індійської лісової служби Парвіна Касвана.
На записі видно, як бездомний собака сміливо підходить до левиці в лісі, після чого тварини починають сутичку. Через кілька секунд собака відступає. За всім цим з сафарі-джипа спостерігають туристи.
Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinasharapic.twitter.com/lNu7X4ALm5— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021
"Мені б стільки впевненості в житті. Собака проти левиці. Це підкреслює проблему бездомних собак та їх взаємодії з дикими тваринами», - зазначив Касван у підписі до відео.
У коментарях користувачі поділилися своєю думкою про подію.
"Відмінний приклад того, що розмір не має значення. Важлива впевненість у собі", "Схоже, вони не шукали їжу, інакше цей пес став би їх обідом", - зазначив інший.
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