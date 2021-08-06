Тварину дістали з водойми, але вже мертвою, повідомили у поліції.

В Херсонській області на Арабатській Стрілці зі штучної водойми дістали знайденого крокодила. Поки крокодила діставали, він загинув.

Причину загибелі крокодила мають встановити ветеринари, повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Головного управління Нацполіції на Херсонщині Тетяну Скубу.

За її словами, ніхто не знає, як тварина потрапила у водойму, та скільки часу там знаходилася.

Спікер додала, що у поліцію не повідомляли про те, що крокодил зник.

"Подзвонили двоє місцевих рибалок, що в одній з водойм на території Арабатської Стрілки, побачили крокодила. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та рятувальна служба. Також приїхали ветеринари, щоб його дістати", – додала співбесідниця.

Крокодил був у водоймі, яка з’явилася на місці колишнього піщаного кар’єру.

Раніше повідомлялося, що на Арабатській Стрілці в одній з водойм знайшли крокодила. В сафарі парку повідомили, що на Стрілці є виставка крокодилів. За попередніми даними, якийсь пляжний фотограф напився, загубив півтораметрового крокодила та зник.

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Автор: Екатерина Присяжнюк