'Старіша' за динозаврів: на Одещині помітили рідкісну черепаху (фото)

Плазун виживає у водах кількох річок та у заплавних болотах.

В Одеській області помітили європейську болотяну черепаху – рідкісну тварину, предки якої з’явилися 200 мільйонів років.

Про це розповіли у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

"На північно-західній околиці селища Ширяєве, біля ставу, наші інспектори несподівано натрапили на тиху героїню з глибини епох — європейську болотяну черепаху. Її предки з’явилися ще 200 мільйонів років тому в мезозойську еру, коли динозаври тільки набирали популярності. І хоч із 26 родин черепах донині дожили лише 12 — ця скромна представниця все ще тримається на плаву", - йдеться у повідомленні.

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На Одещині ця рептилія ще виживає — у водах Кодими, Тилігулу, Куяльників, Чичиклії, ставках і заплавних болотах. Вона тримається мілководдя, вміє миттєво зникнути в мулі при загрозі, швидко плаває, хоча по суші — повільніша. Ця черепаха всеїдна, перевагу надає білковому меню – полюбляє комах, молюсків, ракоподібних, жаб, іноді ласує рибою. При цьому допомагає людині — знищує комарів і хвору рибу.

Зазначається, що наразі європейська болотяна черепаха — на межі зникнення. Вона занесена до Червоного списку МСОП, Європейського червоного списку, охороняється Бернською конвенцією.

Основні загрози для цих дивовижних плазунів полягають в осушенні боліт, зміні річищ, знищенні дрібних водойм. Тобто, все те, чим людство "удосконалює" природу.

Живе десятки років. Але якщо ви вирішили взяти її додому — згадайте, що травичка й капуста — це не любов, а вирок. На такому "меню" вона не протягне й року.

"Якщо вам пощастить побачити болотяну черепаху — не беріть її до рук, не тягніть додому, не годуйте "зі столу". Просто збережіть цю зустріч у фото й пам’яті. Як зробили ми", - наголошують в інспекції.

Інші рідкісні тварини в Україні

Як писав УНІАН, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) також помітили рідкісну європейську болотяну черепаху. Це єдиний представник ряду черепах, який зустрічається у дикій природі України. Тривалість життя — кілька десятків років, водночас у ботанічному саду на півдні Франції одна болотяна черепаха жила понад 120 років.

Цікаво, що у Дніпровському зоологічному музеї у 2013 році з яєць болотяної черепахи, які протягом декількох місяців були виставковими зразками, вилупилися троє дитинчат. Яким чином їм вдалося вижити - загадка.

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