У цьому ж штаті зустрічали дикобразів та єнотів-альбіносів.

Житель американського міста Белфаст (штат Мен) Річард Коралек знайшов у себе у дворі загадкову істоту. Пізніше з'ясувалося, що це рідкісний лісовий бабак-альбінос.

Про це повідомляє Bangor Daily News.

Чоловік з середини зими періодично бачив перед своїм будинком невелику істоту. Він довго не міг зрозуміти, що це за тварина, та назвав її Пухнастиком.

Після публікації фотографій тварини користувачі припустили, що це горностай, бабак-альбінос, тхір, сіра білка-альбінос або північний болотний лемінг.

Читайте такожВ американському зоопарку живе носоріг-піаніст (відео)Біолог Шевенелл Вебб з Департаменту рибальства та природних ресурсів штату зазначила, що, швидше за все, це лісовий бабак-альбінос.

«У Мені зустрічали дикобразів та єнотів-альбіносів, але я не пам'ятаю, щоб нам повідомляли про бабаків-альбіносів. Це рідкісне явище, але таких бабаків бачили в інших штатах», – пояснила вона.

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Автор: Катерина Шварц