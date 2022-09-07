Зокрема, на пункті спостереження на вул. Архітектора Вербицького спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководня.

Рівень забрудненості повітря у Києві дуже низький на правому березі та середній - на лівому, радіаційний фон у місті перебуває в нормі.

Як повідомляє прес-служба міськдержадміністрації, такими є дані станом на 08:00.

Зокрема, на лівому березі на пункті спостереження на вул. Архітектора Вербицького, 26 спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководня. Станом на 08:30 зафіксовано тенденцію до зменшення концентрації.

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Стежити за станом повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням. Також інформація про стан атмосферного повітря доступна в додатку "Київ Цифровий".

Своєю чергою, як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, станом на 8:00 триває ліквідація осередків торф'яної пожежі поблизу с. Катюжанка Вишгородського району.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві періодично спостерігається задимлення повітря у зв'язку з пожежами в області.

Нагадаємо, за півроку війни в Україні постраждала третина лісового фонду. Російські війська окупували 8 українських заповідників і 12 національних природних парків. Загалом орієнтовна сума збитків, яку росіяни завдали довкіллю України, становить понад 962 млрд грн.

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