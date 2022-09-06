Станом на 15:00 6 вересня у Києві спостерігається високий рівень забрудненості атмосферного повітря. Причиною погіршення якості повітря є пожежі торфовищ у Вишгородському районі Київщини.
Наразі радіаційний фон у місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
До нормалізації ситуації киянам рекомендують:
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.
Зазначається, що для відшкодування втрати солей та мікроелементів можна пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої, соки, мінералізовані напої та киснево-білкові коктейлі.
У разі появи задишка, кашель або безсоння необхідно звернутися до лікаря.
Слідкувати за станом повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий"
Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві періодично спостерігається задимлення повітря у зв'язку з пожежами в області. Так, за інформацією Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.