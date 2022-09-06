У КМДА рекомендували зачинити вікна, а також збільшити споживання рідини.

Станом на 15:00 6 вересня у Києві спостерігається високий рівень забрудненості атмосферного повітря. Причиною погіршення якості повітря є пожежі торфовищ у Вишгородському районі Київщини.

Наразі радіаційний фон у місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

До нормалізації ситуації киянам рекомендують:

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обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Зазначається, що для відшкодування втрати солей та мікроелементів можна пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої, соки, мінералізовані напої та киснево-білкові коктейлі.

У разі появи задишка, кашель або безсоння необхідно звернутися до лікаря.

Слідкувати за станом повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий"

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві періодично спостерігається задимлення повітря у зв'язку з пожежами в області. Так, за інформацією Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

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