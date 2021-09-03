Дитина за свої старання вже отримала медаль від мерії.

У Франції 11-річний еко-активіст рятує найбільшу річку країни від металу. Влада Парижа вже нагородила дитину медаллю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

11-річний Рафаель вирішив стати еко-активістом після перегляду роликів про очищення водойм від металу. Він попросив подарувати йому на Різдво магніт, за допомогою якого став досліджувати Сену.

Читайте такожЗагроза для кількох регіонів: у річці Інгулець рівень хлоридів перевищує норму майже в три разиЙому вже вдалося дістати з найбільшої річки Франції 300 велосипедів, 200 самокатів та близько 100 візків з супермаркетів. За час очищення річки Рафаель знаходив і цікавіші предмети, наприклад зброю та ювелірну прикрасу.

Мерія Парижа вже нагородила хлопчика медаллю. Рафаель планує провести виставку, на якій покаже, що саме він виловив із Сени. Метою виставки є привернення уваги городян до проблем забруднення навколишнього середовища.

Як раніше повідомляв УНІАН, українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1 Херсонської області Вікторію Панченко В США офіційно визнали генієм.

За свій проект з очищення річок дівчина отримала грант в 15 тисяч доларів на навчання в Університеті Нью-Йорка і бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

Проте вона не зможе скористатися стипендією і вчитися в Нью-Йорку, тому що приз не покриває всю суму вартості навчання.

Автор: Анастасія Горбачова