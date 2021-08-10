Проект української школярки допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.

Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1, що на Херсонщині, Вікторію Панченко у США офіційно визнали генієм.

За свій проект з очищення річок дівчина отримала грант 15 тисяч доларів на навчання в університеті Нью-Йорка та бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

Як повідомили у Facbook-групі "Освітня асамблея", її проект допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.

Читайте такожВ Австралії школярі вийшли на кліматичні протести (фоторепортаж)Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою очерету, який здатний виділяти з води речовини, які її забруднюють. Школярка пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.

Презентація проекту Вікторії Панченко: відео

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко