Дівчина та її сім'я не сумують й планують втілити проект в життя.

Школярка з Херсона, яка посіла третє місце на щорічній Олімпіаді геніїв у США, не може використати свою стипендію на навчання в Нью-Йорку. Річ у тім, що виграні гроші не покривають повністю вартість навчання, а у сім'ї немає коштів, щоб оплатити різницю.

Про це повідомляє ТСН.

Всього в конкурсі взяли участь близько 1,5 тисячі осіб з усього світу. Свій проект 15-річна Віка реалізовувала не сама, їй допомагала сім'я. Починала цей проект старша сестра школярки Вероніка, а допомагала їм мама, яка за фахом біолог.

Сім'я любить сплавлятися по Дніпру й помітили, що вода чистіша там, де росте очерет та рогіз. Саме це й стало основою для проекту.

Читайте такожЕкоактивіст з Харкова влаштував фотосесію в купі сміття та ставши зіркою мережі (фото, відео)"Очерет та рогіз дуже добре очищають річкову воду саме від нітратів та фосфатів - розкладаючи їх на прості елементи", - розповіла мама Школярки.

Спочатку ніхто не знав, чи приживеться очерет без грунту, але експеримент показав, що рослина не тільки не загинула, а пустила пагони.

"Очерет викопували обов'язково з коренем, прив'язували рослину до каменів і ставили у воду таким чином, щоб корінь не торкався дна", - пояснила Віка.

Дівчата зібрали понтонну мобільну конструкцію з пластикових труб, з сітки та висадженим в неї рогозом і очеретом. Таке біоплато в 10 квадратних метрів за день очищає 1 кубометр забрудненої води Дніпра.

За словами колишнього керівника Головного Каховського магістрального каналу та наукового керівника Юрія Влащенка, винахід – справжній прорив в очищенні водойм України. При цьому він вказав, що таке біоплато треба встановлювати на протоки, щоб вода проходила через нього.

Віка за третє місце в конкурсі отримала стипендію в 15 тисяч доларів на навчання в Нью-Йорку, але скористатися нею вона не зможе. Проблема полягає в тому, що вартість за навчання в рік становить 70 тисяч доларів. У сім'ї просто немає ще 55 тисяч доларів, щоб покрити різницю. Дівчина і її сім'я хочуть втілити проект в життя.

Як раніше повідомляв УНІАН, фахівці знайшли у водах Дніпра 161 речовину-забруднювач. У пробах виявили гербіцид атразин, метали кадмій і нікель, а також сільгоспхімікати.

Автор: Анастасія Горбачова