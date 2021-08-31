Хлопець всіма способами намагається привернути увагу до забруднення навколишнього середовища.

Харківський екоактивіст Артем Приходько влаштував фотосесію в купі сміття на березі річки Уди, щоб привернути увагу інших до забруднення навколишнього середовища й провести суботник.

Фото та відео хлопець опублікував у своєму Instagram.

"Було б смішно, якби не було так брудно. Посил цієї фотосесії – передати наслідки безвідповідального ставлення людини до природи. Уявіть, що нас чекає через 10-20 років, якщо людина не почне нести відповідальність за свої дії. Прошу кожного задуматися та почати діяти", – зазначив активіст у підписі до знімків.

Користувачі масово підтримали хлопця й похвалили за креативний підхід до вирішення проблеми:

"Це, напевно, сама наочна фотосесія", "Дуже сильно та одночасно дуже сумно", "Це треба на обкладинку журналу якогось!", "Дай Бог нам всім одуматися", "Дуже сумно і правдиво", "Наскільки ви сміливий та молодець, що показуєте людям, що потрібно бути у відповіді за свої вчинки", "Ви робите велику справу", "Дуже дохідливо", "Страшно дивитися", "Люди-люди, що ви робите?! Пиляєте сук, на якому сидите!".

Автор: Катерина Шварц