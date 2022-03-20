Голова Полтавської ОВА закликав не додавати роботи пожежникам, які зараз витягують людей з-під завалів у Харкові.

У Полтавській області затримали сімох паліїв сухої трави, яких оштрафували та тепер їм доведеться копати траншеї.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Ну що ж, друзі, знайшлися чергові "добровольці" копати траншеї. Днями правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою. Ми попереджали, але з першого разу не дійшло. Тому тепер ці "герої-палії" будуть застосовувати свої навички для оборони області. 15 діб громадських робіт + кожному штраф по 6150 грн.

Вдумайтеся, тільки за останні два дні – 35 пожеж на відкритих територіях по всій області, майже 70 га знищеної рослинності. Ліквідовувати загоряння довелося 131 пожежнику, залучили 28 одиниць техніки…

Не спалюйте Україну, ви ж не москалі!", – написав Лунін.

Голова Полтавської ОВА закликав не додавати роботи пожежникам, які зараз витягують людей з-під завалів у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ДСНС попередили, що паління трави та сміття будуть прирівнювати до диверсій.

При цьому у Дніпропетровській області рятувальники зловили палія трави і покарали так, як в Україні прийнято чинити з мародерами – спустили йому штани і відшмагали різкою.