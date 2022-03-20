Рятувальники пояснили, що у них вже просто урвався терпець.

У Дніпропетровській області рятувальники зловили палія трави, спустили йому штани і покарали різкою.

Начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач пояснив, що у них вже урвався терпець.

"Три дні поспіль, двічі на день, в одному і тому ж місці ліквідували пожежі в екосистемах поблизу житлових будинків. Поки одного з "небайдужих" громадян не спіймали", - розповів він.

Кульбач зазначив, що ні переконання рятувальників, ні величезні штрафи людей не лякають і не зупиняють.

"Тому вирішили, що різки трохи допоможуть у навчанні правилам пожежної безпеки. Зупиніться, шановні палії! Адже на його місці завтра будете ви", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що в Україні спалювання трави та сміття прирівнюватимуть до диверсій. "Хочу звернутися до людей - не паліть траву і сміття, і просіть сусідів це не робити. У воєнний час це прирівнюється до диверсій", - зазначив він.