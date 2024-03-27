В Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів, з якими слід щось робити.

В уряді прокоментували збитки довкіллю від удару РФ по ДніпроГЕС. За інформацією міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 млн гривень.

Він нагадав, що пошкодження ДніпроГЕС відбулося 22 березня. У результаті екоінспекторами ДЕІ було зафіксовано засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни. За словами Стрільця, наразі ситуація стабілізувалася.

"У жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС", - зауважив він.

Також Стрілець розповів про поводження з відходами руйнації, які утворюються внаслідок постійних обстрілів Росією території України. Міністр повідомив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Удар по ДніпроГЕС - головне про подію минулого тижня

Під час масованої атаки по Україні 22 березня російські окупаційні війська випустили по ДніпроГЕС 8 ракет. Влучання зафіксовані по машинній залі та по греблі станції. У ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, але її робота зупинена через пошкодження від атаки.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота наголосив, що швидко відновити ДніпроГЕС не вдасться. За його словами, тільки на виготовлення з нуля агрегатів піде від 18 до 24 місяців.

Крім того, удар по ДніпроГЕС спричинив шкоду для екології. Зокрема, відбувся витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

ДніпроГЕС до цього удару росіян мала потужність майже 1,6 млн кВт, що зіставно потужності 1,5 енергоблока атомної електростанції, звернув увагу гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський.

Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкта - Каховської ГЕС, яка була зруйнована повністю, в результаті чого було значне затоплення територій у кількох областях.

Вас також можуть зацікавити новини: