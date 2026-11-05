Український лелека перетнув екватор і дістався Танзанії: деталі від орнітологів

Станом на 3 листопада дослідники знову отримують дані про переміщення всіх чотирьох лелек.

В Африці вдалося відновити зв’язок ще з двома українськими лелеками – Шикидимом і Стефанією, які тривалий час перебували в зоні нестабільного мобільного покриття Судану.

Тим часом інші летеки - Бой продовжив міграцію Південним Суданом, а Хартбіт перетнув екватор і дістався знаменитого національного парку Серенгеті в Танзанії.

Про нові маршрути птахів повідомили дослідники, які стежать за їхніми переміщеннями за допомогою GPS-трекерів.

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2 вересня 2026 року Шикидим вирушив від озера Насер у Єгипті, перетнув кордон із Суданом і взяв курс на південний захід. Уже 5 вересня він дістався Чаду, де залишався поблизу міста Мангальме в регіоні Гера до 17 жовтня.

Після тривалої зупинки птах знову вирушив у дорогу. 22 жовтня він повернувся до Судану, а 3 листопада перетнув кордон із Південним Суданом.

Як зауважили орнітологи, його маршрут значною мірою повторює шлях іншого лелеки – Хартбіта: Єгипет, Судан, Чад, знову Судан і далі через район Аб’єй до Південного Судану.

Стефанія відновила зв’язок після тривалої перерви

Стефанія залишила район озера Насер у Єгипті 19 серпня та вирушила на південь. Після перетину єгипетсько-суданського кордону вона продовжила міграцію територією Судану.

Тривалий час дослідники не отримували від птаха нових координат через проблеми з мобільним покриттям. Однак 3 листопада зв’язок відновився: Стефанія дісталася кордону Судану з Південним Суданом у районі Південного Дарфуру.

Бой залишив спірну територію Аб’єй

До кінця жовтня Бой перебував поблизу Аб’єй – спірної території на кордоні Судану та Південного Судану.

1 листопада лелека залишив цей район і вирушив на схід через штат Ель-Вахда (Юніті). Станом на 3 листопада він перебував у північно-східній частині штату, приблизно за 25 км на північ від озера Но. За три дні птах подолав близько 200 км.

Озеро Но розташоване поблизу місця злиття річок Бахр-ель-Газаль і Бахр-ель-Джебель, нижче якого водотік отримує назву Білий Ніл. Навколо водойми простягається Судд – одне із найбільших водно-болотних угідь світу.

Хартбіт перетнув екватор і дістався Серенгеті

Найбільш насиченим виявився маршрут Хартбіта. Упродовж 28–31 жовтня він продовжував рух на південь Кенією. Поблизу містечка Моготіо птах перетнув екватор, пролетів повз місто Накуру та побував у районі озер Накуру, Елементейта й Найваша.

Ці водойми розташовані у Великій рифтовій долині та відомі різноманіттям птахів. Зокрема, озера Накуру й Елементейта приваблюють великі скупчення фламінго, а прісноводне озеро Найваша є місцем проживання пеліканів, бакланів, чапель та африканських орланів-крикунів.

Однак надовго там Хартбіт не затримався. 3 листопада він вирушив на південний захід, пролетів між національними парками "Брама Пекла" та "Гора Лонгонот" і перетнув кордон Кенії з Танзанією приблизно за 50 км на північ від озера Натрон.

Після цього лелека продовжив політ через національний парк Серенгеті, де й зупинився наприкінці дня в південно-західній частині заповідної території.

За один тиждень Хартбіт подолав близько 550 км, перетнув екватор і державний кордон та дістався африканських саван Танзанії.

Таким чином, станом на 3 листопада дослідники знову отримують дані про переміщення всіх чотирьох лелек. Шикидим і Стефанія прямують Південним Суданом, Бой перебуває поблизу боліт Судд, а Хартбіт зупинився серед просторів Серенгеті.

Інші новини про тварин

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені заявляли, що лелеки почали відмовлятися від Африки й оселилися на звалищах. Вони попередили, що в майбутньому традиційний образ лелеки на квітучій галявині може зникнути, застерегли фахівці.

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