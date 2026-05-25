З поведінкою лелек відбувається щось дивне: зміни насторожили орнітологів

У майбутньому традиційний образ лелеки на квітучому лузі може зникнути, попередили фахівці.

Лелеки масово змінюють свої звички - птахи все частіше харчуються на звалищах і скорочують міграцію до Африки.

Як розповіли вчені Познанського університету природничих наук в інтерв'ю польським ЗМІ, в останні роки птахи все частіше обирають сміттєзвалища як стабільне джерело їжі. Особливо помітно це в Іспанії та Португалії, де білі лелеки вже масово зимують біля сміттєвих полігонів замість перельотів до Африки, пише видання Zielona.

За словами орнітолога Марціна Тоболки, аналогічна тенденція поступово поширюється й на інші європейські країни. Якщо раніше великі зграї лелек можна було побачити на луках і полях, то тепер сотні птахів збираються біля сміттєпереробних об'єктів.

"Сьогодні 200 лелек на звалищі – вже не рідкість", – зазначив вчений.

Експерти пояснили, що харчові відходи дають птахам постійне і легкодоступне джерело тваринного білка. Завдяки цьому лелеки витрачають менше енергії на міграцію і частіше виживають взимку. У Західній Європі багато птахів вже повністю відмовилися від перельотів через Гібралтар до Африки.

Лелеки, які живуть на схід від них, поки що в основному продовжують міграцію, проте частина популяції почала зимувати значно ближче – в Ізраїлі, Єгипті та на Синайському півострові.

Орнітологи підкреслили, що зміни пов'язані не тільки зі звалищами, а й із трансформацією сільського господарства. Справа в тому, що лелеки поступово адаптуються до життя поруч із людиною й освоюють території, які раніше вважалися для них непридатними.

При цьому вчені попередили, що в майбутньому традиційний образ лелеки на квітучому лузі може зникнути. Якщо сільські екосистеми продовжать збіднюватися, птахи остаточно перейдуть до "міського" способу життя, як це вже сталося в деяких регіонах Іспанії та Марокко.

Головна причина загибелі лелек у Європі

Незважаючи на побоювання через сміття, головною загрозою для лелек вчені назвали не звалища, а лінії електропередач. Саме ураження струмом на мережах середньої напруги залишається основною причиною загибелі великих птахів у Європі.

"Це найбільша проблема. Проводи середньої напруги найбільш небезпечні. Ці проводи розташовані дуже близько один до одного, і лелека, що сидить на стовпі або трансформаторній підстанції й розправляє крила, торкається проводів і отримує удар струмом", – сказав Тоболка.

Орнітологи пояснили, що для маленьких птахів це не проблема, оскільки вони не здатні замкнути ланцюг. Для птахів розміром з лелеку ситуація інша. Особливо вразливі молоді та недосвідчені птахи.

Тобто, якби лелека сиділа на одному дроті, як ластівка, наприклад, то проблем би не виникло.

