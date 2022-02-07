Тварини вільно переходили дорогу та зовсім не боялися машин.

У Вінницькій області зубри стали зірками соціальних мереж. Вони вийшли на трасу та потрапили на відео, яке зняв водій. Чоловік побачив посеред дороги величезне стадо зубрів і був дуже вражений.

Про це повідомляється у новому сюжеті ТСН.

Так, у Літинському районі Вінницької області величезні тварини вільно переходили дорогу. Зубри зовсім не боялися машин. Усю "ходу" контролював вожак.

Людям вдалося нарахувати кілька десятків зубрів, великих та маленьких. Попри те, що ці тварини вважаються дуже полохливими, їх часто можна побачити у густих лісах на Вінниччині. Проте "піймати" зубрів на відео вдається не завжди.

Читайте такожВ Одеському зоопарку показали новонароджених ягнят і козенят (фото)До слова, саме у Вінницькій області живе найбільша популяція зубрів в Україні. Там екологи нараховують понад 100 таких тварин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чорнобилі помітили рідкісних птахів з Червоної книги. До Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника завітали гоголі.

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