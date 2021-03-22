На період нересту риби забороняється промислове рибальство, підводне полювання, змагання зі спортивної риболовлі і т. д.

Державне агентство рибного господарства запровадило заборону на нерестовий вилов риби у водоймах України з 1 квітня.

Про це повідомила прес-служба відомства в Facebook.

Зазначається, що на період масового ходу і нересту риби забороняється використання човнів у місцях нересту, промислове рибальство, підводне полювання, змагання зі спортивної риболовлі, днопоглиблювальні, вибухові роботи і видобування будматеріалів.

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При цьому дозволено вилов до 3 кг риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених для вилову риби місцях.

Також посилюється контроль Держрибагентства за роботою водозабірних споруд.

Вилов риби в Україні: дані за 2020 рік

Вилов риби та водних біоресурсів в Україні у 2020 році становив 76,5 тис. тонн, що на 17% менше, ніж роком раніше.

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Автор: Ганна Нагорна