Державне агентство рибного господарства запровадило заборону на нерестовий вилов риби у водоймах України з 1 квітня.
Про це повідомила прес-служба відомства в Facebook.
Зазначається, що на період масового ходу і нересту риби забороняється використання човнів у місцях нересту, промислове рибальство, підводне полювання, змагання зі спортивної риболовлі, днопоглиблювальні, вибухові роботи і видобування будматеріалів.
Читайте також"Був не дуже радий": українці в Антарктиді розбудили кита в океані і показали відео
При цьому дозволено вилов до 3 кг риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених для вилову риби місцях.
Також посилюється контроль Держрибагентства за роботою водозабірних споруд.
Вилов риби в Україні: дані за 2020 рік
Вилов риби та водних біоресурсів в Україні у 2020 році становив 76,5 тис. тонн, що на 17% менше, ніж роком раніше.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram