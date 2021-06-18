Порівнюючи супутникових дані вчені визначили, що існує енергетичний дисбаланс між тим, скільки енергії надходить і виходить із системи Землі.

Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся з 2005 по 2019 рік. Іншими словами, Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році.

Про це йдеться в дослідженні NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), передає The Guardian.

"Енергетичний дисбаланс" означає різницю між тим, яка частина "випромінюючої енергії" Сонця поглинається атмосферою Землі та поверхнею, у порівнянні з тим, скільки "теплового інфрачервоного випромінювання" повертається у космос.

"Позитивний енергетичний дисбаланс означає, що система Землі отримує енергію, змушуючи планету нагріватися", - ідеться в заяві NASA щодо цього дослідження.

Порівнюючи супутникових дані вчені визначили, що існує енергетичний дисбаланс між тим, скільки енергії надходить і виходить із системи Землі.

Ця система збору даних дозволяє "точно оцінити швидкість нагрівання світового океану".

"Тенденції, які ми виявили, у певному сенсі були досить тривожними", - сказав провідний автор дослідження і дослідник NASA Норман Леб.

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Підвищення викидів парникових газів утримує тепло в атмосфері Землі, уловлюючи випромінювання, яке в іншому випадку рухалося б у космос. Це потепління стимулює інші зміни, включаючи танення льоду та снігу.

Дослідники також заявили, що "природний" зсув у Тихому океані від прохолодної фази до теплої, мабуть, мав значну роль у посиленні цього енергетичного дисбалансу.

Дослідження визначило, що, якщо швидкість поглинання тепла не сповільнюється, слід очікувати більших змін клімату.

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Автор: Олександр Топчій