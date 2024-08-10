Завдання купальника допомагати дівчинці-бегемоту вчитися плавати і просто перебувати у воді.

Берлінський зоопарк опублікував цілий список нових вакансій, серед яких тесляра з виготовлення ліжечок для маленьких панд, вигульник коней, доглядачі у відділи риб, товстошкірих ссавців або тварин Гімалаїв.

Від кандидатів вимагають не тільки стежити за тваринами, а й дресирувати їх. Наприклад, у тюленів, мавп і левів кров на аналіз беруть без анестезії: тварини не бояться ветеринарів і підходять самі. Панді аналогічним чином проводять УЗД.

Однак особливу увагу в списку вакансій привернула посада купальника бегемота. Річ у тім, що місяць тому в зоопарку народилася дівчинка-гіпопотам і наразі вона вчиться перебувати у воді. Хоча бегемоти проводять у воді більшу частину життя, вони погано плавають, а воліють ходити по дну. Малятко відштовхується від дна і витягує голову вгору, а завдання доглядача стежити за рівнем води і допомагати йому.

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Наприкінці 2021 року в берлінському зоопарку у віці 37 років померла найстаріша біла ведмедиця в Європі. Ведмедиця страждала на серцеве захворювання протягом кількох років. 24 грудня охоронці зоопарку знайшли її мляве тіло у вольєрі.

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