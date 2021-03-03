Новини України: у вінницькому зоопарку незадовго до початку весни заснула ведмедиця
У зоопарку Вінниці вперше за 15 років незадовго до початку весни заснула ведмедиця.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У великому вольєрі вона сама собі облаштувала барліг й зарилась в землю на півтора метра. У звіринці чекають, що Умка спатиме недовго - прокинеться, щойно потеплішає. І не виключають, що вилізе з постелі вже не сама, а з поповненням.
А от сусіди Умки спати цього року не вкладалися. У зоопарку побоююся, що відсутність сну може погано позначитися на здоров’ї клишоногих.
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