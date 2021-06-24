Два райони Херсонської області розпочали збирання озимого ячменю.

Аграрії Херсонської області першими в Україні розпочали збирання ранніх зернових культур.

Про це повідомила прес-служба Департаменту розвитку сільського господарства і зрошення Херсонської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

"На Херсонщині розпочався збір ранніх зернових культур. Станом на 24 червня аграрії області вже намолотили більш як 3 тисячі тонн озимого ячменю при середній врожайності 32,5 ц/га", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, збір врожаю почався в Скадовському та Херсонському районах області. Решта районів проводять обкоси полів і готуються найближчими днями приєднатися до збиральної кампанії.

Цього року область готується зібрати врожай з більш як 723 тис. га, в тому числі озимих зернових з площі 613 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії на 18 червня завершили сівбу ранніх ярих зернових культур на площі 7,5 млн га.

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Автор: Ганна Нагорна