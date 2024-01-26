Румунська влада схвалила три пакети рішень про допомогу аграріям.

Румунський уряд 25 січня схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам, які раніше блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи субсидій і захисту від впливу українського імпорту, пише "Європейська правда" з посиланням на Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії.

Зазначається, що перше рішення румунського уряду передбачає створення схеми державної допомоги для зменшення акцизного податку на дизельне паливо, що використовується у сільському господарстві, до кінця 2024 року. На неї виділили 270 мільйонів леїв (54,25 мільйона євро).

Ще два рішення стосуються створення програми державної допомоги для підтримки діяльності власників м'ясної худоби, а також свинарів та птахівників, "в умовах кризи, спричиненої агресією Росії проти України".

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На ці програми Румунія виділить 16,1 та понад 25,3 мільйона євро відповідно. Вони призначені для компенсації збитків через зростання цін на корми, паливо та інші витрати фермерів.

Блокування українських кордонів

Раніше УНІАН писав, румунські фермери у січня почали блокувати український кордон. Пізніше повідомлялось, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо частини вимог фермерів.

Вранці 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Пізніше кордон розблокували.

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