Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів.

Вранці 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.

"Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в електронній черзі – 607 транспортних засобів. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 транспортних засобів, на в’їзд – 105 транспортних засобів.

Ситуація на українському кордоні – останні новини

Румунські фермери розпочали блокувати український кордон з 13 січня. 16 січня повідомлялося, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо певних вимог фермерів.

16 січня рух вантажівок через українсько-польський пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" було відновлено. Польські перевізники тоді повідомили про завершення своїх акцій протесту. Також польські перевізники тоді завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".

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