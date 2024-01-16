Представник фермерів зазначив, що угода не означає негайного припинення протесту.

Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо низки вимог фермерів, які протестують і блокують кордон з Україною, пише видання Euractiv.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода включає 13 вимог фермерів. Обговорення триватимуть, щоб знайти компроміс щодо невирішених запитів.

Уряд зобов’язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики.

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Крім того, уряд задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів і електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.

Представник фермерів Маріус Міку вказав, що важливо до 31 січня надати відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель на кожній фермі.

За його словами, угоду підписали після більш ніж трьох годин переговорів, але вона не означає негайного припинення протесту, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до 18 січня, можуть вплинути на їх тривалість.

Блокада українського кордону

13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок на українському кордоні, через декілька годин блокаду зняли. Однак 14 січня в ДПСУ вказали, що представники прикордонної поліції Румунії заявили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями українського кордону. Одне з найбільших невдоволень румунських фермерів пов'язане з імпортом з України.

Водночас в угорському уряді заявили, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Європейську комісію "захистити європейських фермерів" та запровадити імпортне мито на українське зерно.

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