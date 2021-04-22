Близько третини молокопереробних підприємств погіршили рентабельність через зростання цін на молоко-сировину.

Частина українських молокопереробних підприємств постраждала від зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) на молоко-сировину, яка з 1 березня була знижена до 14% з 20%.

Про це заявив кандидат економічних наук, експерт Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Леонід Тулуш, повідомляє прес-служба.

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Згідно з повідомленням, "Інститут аграрної економіки" та "Союз молочних підприємств України" провели анкетування серед молокопереробних підприємств щодо їх оцінки зміни економічної ситуації в галузі за результатами першого місяця дії зниженої ставки ПДВ.

В опитуванні взяли участь 14 компаній – практично всі ключові оператори ринку молокопереробки України, частка яких сукупно досягає 70% ринку.

Згідно з опитуванням, понад 70% підприємств-респондентів відповіли, що ціна, зафіксована без ПДВ, залишилася незмінною.

"Натомість близько 30% респондентів зазначили, що ціна без урахування ПДВ зросла – при тому, що ціна з урахуванням ПДВ, навпаки, знизилася. Це свідчить про те, що врівноваження ціни відбулося шляхом обопільних поступок. При цьому вартість молочної сировини для цієї частини молокопереробних підприємств зросла, що позначилося на рентабельності їх діяльності", – коментує результати опитування Тулуш.

Також понад 40% молокопереробних підприємств зазначили, що зіткнулися з проблемами при збереженні рівня закупівельної ціни без ПДВ. Половина з цих респондентів змушена була відмовитися від співпраці з окремими постачальниками, які не пішли назустріч у питанні зниження закупівельної ціни з ПДВ.

"Як правило, вони втратили 1-2 постачальників, частка яких у загальних поставках не перевищувала 10%", - йдеться в повідомленні.

Оцінюючи вплив зниженого ПДВ на фінансовий стан молокопереробних підприємств, тільки один респондент зазначив, що для нього воно є економічно нейтральним. Інші підприємства відзначають негативний вплив такої податкової новації на свій фінансовий стан. Дві третини з них вважають, що негативний вплив вже відбувся, третина зазначила, що "фінансовий стан підприємства не погіршився в перший місяць тільки в результаті вжитих заходів – але невідомо, як ситуація буде розвиватися в майбутньому".

Що цьому передувало

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що переробна галузь несе "шокуючі" збитки після зниження ПДВ на деякі види сировини.

22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для деяких видів аграрної продукції.

Право на знижену процентну ставку ПДВ отримали такі види продукції: велика рогата худоба, свині, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукровий буряк та ін.

При цьому бізнес-спільнота наголошувала, що до цього переліку не повинно було потрапити молоко-сировина.

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Автор: Ганна Нагорна