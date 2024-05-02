Під кінець сезону українські виробники все ж таки підняли ціни на цибулю.

В Україні зростають відпускні ціни на торішню ріпчасту цибулю. Станом на початок травня цибуля пропонується в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж у кінці минулого робочого тижня. Про це повідомляє профільний портал EastFruit.

Таку динаміку пов’язують з суттєвим скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів овочу в господарствах країни. При цьому експерти фіксують прискорення торговельної активісті на ринку, що також сприяє підвищенню цін.

Втім, фермери кажуть, що не зможуть ще більше підняти ціни, оскільки покупці все частіше висловлюють незадоволення через якість товару. Зауважимо, що зараз цибуля в Україні коштує в середньому на 64% дешевше, ніж на початку травня 2023-го.

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Раніше повідомилось, що українські фермери почали безкоштовно роздавати цибулю. Вони вирішили притримати продукцію до весни, маючі досвід високих цін у минулому році. Це призвело до величезного надлишку цибулі на ринку.

Ціни на овочі – прогноз експерта

Нещодавно співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало заявила, що у травні в Україні можуть знизитись ціни на овочі борщового набору, чому посприяє збільшення пропозиції овочів закритого ґрунту. Зокрема, можна очікувати зниження цін на білокачанну капусту, буряк, моркву та ріпчасту цибулю. Ціна на молоду капусту в цьому місяці може зменшитись до 45 гривень за кілограм, а на картоплю – до 30 гривень.

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