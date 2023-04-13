В середньому подорожчання склало 26,8%.

В Україні продукти харчування подорожчали в середньому на 26,8%. Найбільший стрибок цін зафіксували на курячі яйця - на 79,8%.

За інформацією Державної служби статистики України, до трійки лідерів зі здорожчання у березні 2023 року порівняно з березнем 2022 року потрапили фрукти – на 44,9% та овочі - на 38,3%.

При цьому піднялися ціни ійна рибу та продукти з неї. В середньому українці стали платити більше на 37,2%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти підскочили в ціні на 20,2%.

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Крім того, більш ніж на 20% подорожчали макаронні вироби, хліб і хлібопродукти, а також цукор. У свою чергу соняшникова олія, яка різко подорожчала у 2022 році, піднялася в ціні лише 6,9%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше Держстат України повідомив, що базова інфляція в березні зросла до 1,5% з 0,5% в лютому і 0,7% в січні, що позначилося відповідним чином на споживчих цінах. При цьому в річному вимірі базова інфляція за підсумками березня знизилася до 20,1% з 22,7% за підсумками лютого.

Водночас, у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше - на 17,3% - подорожчали овочі. На 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, олію, цукор, фрукти, рибу та продукти з риби.

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