Україна за дев'ять місяців поточного року експортувала насіння на 16,5 мільйона доларів.

Експорт насіння зернових та олійних культур з України за січень-вересень 2020 року досяг 16,5 мільйона доларів, що на 30% перевищило показник всього 2019 року (12,7 мільйона доларів).

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Про це повідомляє прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на доктора економічних наук Олександра Захарчука.

"Це - найкращі показники за останні 10 років", - зазначив Захарчук.

У структурі українського експорту насіння традиційно домінувала кукурудза - поставки цього насіння за 9 місяців 2020 року в грошовому вираженні склали 12,2 мільйона доларів, або близько 74% всього експорту.

Основними країнами-споживачами цього виду насіннєвого матеріалу є країни СНД. Зокрема, Білорусь цього року закупила 5,9 тисячі тонн кукурудзи на 8 мільйонів доларів, Молдова – 400 тонн насіння на 900 тисяч доларів.

Зазначається, що Румунія, яка є членом Євросоюзу, цього року збільшила імпорт українського насіння кукурудзи в 10 разів - до 600 тонн на суму 1,4 мільйона доларів.

Поставки насіннєвої пшениці за звітний період становлять 1,4 тисячі тонн на 800 тисяч доларів, найбільше продукції закупили Молдова та Ізраїль.

Експорт насіння соняшнику досяг 199 тонн на суму 1 мільйон доларів.

Що цьому передувало

Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентної вимогам ЄС.

За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння досягає 100 мільйонів доларів, при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10% з практично нуля.

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Автор: Ганна Нагорна